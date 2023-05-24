Karaman'da Zafer Partisi'nden istifa eden İl Başkan Yardımcısı Yıldırım ve beraberindekiler AK Parti'ye katıldı

Karaman'da Zafer Partisi İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Beyazıt Yıldırım ve beraberindekiler, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Karaman'da Zafer Partisi İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Beyazıt Yıldırım ve beraberindekiler, partilerinden istifa ederek Ak Parti'ye katıldı.

Ak Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ak Parti ailesi büyümeye devam ediyor. Zafer Partisi İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Beyazıt Yıldırım ve beraberindeki heyetle birlikte partimize katılmıştır. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk paylaşımında, Yıldırım ve beraberindekilere AK Parti İl Binasında rozet takılırken çekilen fotoğraflara da yer verdi.