Karaman'da yalnız yaşayan 86 yaşındaki kadın, ihbar üzerine evinde ölü bulundu

Karaman'da yalnız yaşayan 86 yaşındaki kadın, ihbar üzerine evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karaman'da yalnız yaşayan 86 yaşındaki kadın, Alişahane Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarıyla adrese giden ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Karaman'da yalnız yaşayan 86 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Alişahane Mahallesi 172. Sokak'taki apartmanda yalnız yaşayan Sultan Şimşek'ten (86) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, hareketsiz haldeki Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Şimşek'in cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA