Karaman'da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Karaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan su pınarları, fotokapanlarla görüntülendi. Tilki, kurt, yaban domuzu ve diğer türlerin su içtiği anlar kaydedildi.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğünce yaban hayvanlarının su ihtiyacının giderilmesi için çeşitli bölgelere su pınarları kuruldu.
Hayvanların su içtiği anlar su pınarlarının yanına yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi.
Fotokapanlara, tilki, kurt, yaban domuzu, sansar, tavşan ve kuşların görüntüleri yansıdı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO