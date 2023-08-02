Karaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.