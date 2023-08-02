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Karaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.P, A.O. ve M.M.A'yı takibe aldı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada 14 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 211 uyuşturucu hap, bir miktar kenevir tohumu ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Karaman Güncel Haberler

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