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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan A.U, A.K. ile H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Kemal Önder Demirkollu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Karaman Güncel Haberler

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