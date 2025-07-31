Karaman'da Uluslararası Türk Dünyası Şöleni Yürüyüş ile Başladı

Karaman'da Uluslararası Türk Dünyası Şöleni Yürüyüş ile Başladı
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Karaman'da bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kapsamında yürüyüş yapıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı ve tanınmış dans toplulukları gösteri sundu.

Karaman Belediyesince kentte bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kapsamında yürüyüş yapıldı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve MHP Karaman İl Başkanı Muhammet Mustafa Gözel, Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çeşitli ülkelerden gelen dans toplulukları gösterilerini sundu.

Ardından Kemal Kaynaş Stadyumu önünde toplanan vatandaşlar "Türkçe Aşkı, Vatan Aşkı " temalı yürüyüşe katıldı.

3 Ağustos'a kadar devam edecek şölende çeşitli etkinlikler, dans gösterileri ve konserler düzenlenecek.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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