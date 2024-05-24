Karaman'da Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Etkinliği
Karaman'da düzenlenen 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' etkinliğinde yöresel yemekler tanıtıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, halk oyunları gösterisi ve Karaman'a özgü tescilli ürünler sergisi de yer aldı. Serginin ardından katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi. Programa Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, eşi Hatice Sarıibrahim, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.
Karaman'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliklerinde yöresel yemekler tanıtıldı.
"Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Gazi Kültür Sanat Merkezi'nde program düzenlendi.
Etkinlik, halk oyunları gösterisi ve Karaman'a özgü tescili ürünler sergisinin gezilmesiyle devam etti.
Serginin ardından hazırlanan yöresel yemekler, katılımcılara ikram edildi.
Programa, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, eşi Hatice Sarıibrahim, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.