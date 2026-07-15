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Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Karaman'ın Elmadağ köyünde devrilen traktörün altında kalan çiftçi Cemal Yılmaz (50) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KARAMAN'da, devrilen traktörün sürücüsü Cemal Yılmaz (50), hayatını kaybetti.

Kaza, sata 12.00 sıralarında merkeze bağlı Elmadağ köyünde meydana geldi. Çiftçi Cemal Yılmaz'ın kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Cemal Yılmaz, ters dönen traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın öldüğü belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni traktörün altından çıkarılıp, otopsi için Kamaran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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