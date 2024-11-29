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Karaman'da Tipi Faciası: 415 Koyun Donarak Telef Oldu

Karaman'da Tipi Faciası: 415 Koyun Donarak Telef Oldu
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Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, tipi nedeniyle 415 koyun donarak telef oldu. İki çoban, sığındıkları ağılda hayatta kalmayı başardı. Kayıplarının ardından çobanlar, hayvanları kurtarma çabalarında zorluk yaşadı.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 415 koyunun donarak telef olduğu tipide kalan iki çoban, sığındıkları ağıl sayesinde hayatta kaldı.

Çobanlardan Mehmet Tatlı (50) AA muhabirine, çoban arkadaşıyla sürüyü köye götürmek için yola çıktıklarını söyledi.

Sabah saatlerinde ağıldan çıktıklarını, sonrasında tipiye yakalandıklarını anlatan Tatlı, "Aniden başlayan tipi, arkamızdan estiği için ağıla geri dönemedik. Bu yüzden bir an önce köye gitmeye çalıştık. Bir çoban önde bir çoban arkada yolu kullanarak köye gidiyorduk ancak hayvanlar kara saplandı. Bir süre sonra ellerim ve ağzım uyuşmaya başlayınca, hayvanları bırakmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Tatlı, bir süre sonra tipinin yön değiştirmesiyle kalan hayvanların da etrafa dağıldığını, sürüyü kurtarma şanslarının kalmadığını anlayınca kendi canlarının derdine düştüklerini belirterek, "Kızılpınarın mevkisinde tesadüfen bir ağıla ulaştık. Orada biraz ısındıktan sonra muhtarı ve ağabeyimi aradım. 'Beni merak etmeyin, koyunlara bakın.' dedim." ifadesini kullandı.

Gelen telefonla sürüyü aramaya çıkan köy muhtarı Binnur Demircan ise çobanları ağılda bulduklarını ama ilk gün sürüye ulaşamadıklarını dile getirdi.

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğüne işaret eden Demircan, "Devletimiz buradaydı ama iş makineleri bile tipi nedeniyle yolu açamadı. Bir gün sonra ulaştığımız hayvanların bir kısmı telef olmuştu. Canlı kurtardığımız hayvanların bir kısmı da sonra telef oldu.

Berendi köyü Yurt Pınarı Sağcabükü mevkisinde 25 Kasım'da yayladan dönerken kar yağışı ve tipiye yakalanan yaklaşık 900 koyundan 415'i telef olmuştu.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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