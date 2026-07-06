Karaman'da yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karaman'da yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

R.A. (19) idaresindeki 70 ACC 256 plakalı otomobil, Urgan Mahallesi Taş Ocakları mevkisinde yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki K.Ö. (21) ve B.O. (21), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.