Direksiyonda telefonla annesini aramak isterken kaza yaptı

Güncelleme:
Karaman'da refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Ahmet Hakan Yanık, telefona bakarken kaza yaptı ancak yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

KARAMAN'da refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Ahmet Hakan Yanık (23), kazadan yara almadan kurtuldu. Yanık, "Tam annemi arayacaktım, telefona bakarken bir tak sesi geldi. Araba yan dönmeye başlayınca, ben açık camdan kendimi dışarıya attım" dedi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Hakan Yanık, yönetimindeki 70 AP 420 plakalı otomobille seyir halindeyken, cep telefonuyla annesini aramak istedi. Bu sırada kontrolün kaybolduğu otomobil, refüje çarpıp ağaçları devirdikten sonra takla atarak ters döndü. Kazada otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yara almadığını belirterek sağlık görevlilerinin müdahalesini kabul etmeyen Yanık, "Tam annemi arayacaktım, telefona bakarken bir tak sesi geldi. Araba yan dönmeye başlayınca, ben açık camdan kendimi dışarıya attım. Tam araba yan yattı, ben kendimi dışarıya toprağa attım. Ters döndüğünde içinde değildim. Allah'a şükür bende bir şey yok" dedi.

Ters dönen araç ise vatandaşların müdahalesiyle düzeltilirken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
