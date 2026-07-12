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Karaman'da seyir halindeki kamyonet yandı

Karaman'da seyir halindeki kamyonet yandı
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Karaman'da seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

Karaman'da seyir halinde yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

M.A.A. idaresindeki 34 MYJ 580 plakalı kamyonet, Urgan Mahallesi Yeni Çevre Yolu Bulvarı'nda seyir halindeyken yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeye bilgi verdi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Melek Sıncar
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