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Gölette boğulan lise öğrencisi İsmail'in cenazesi toprağa verildi

Gölette boğulan lise öğrencisi İsmail'in cenazesi toprağa verildi
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Karaman'da dün serinlemek için girdiği gölette boğulan 15 yaşındaki lise öğrencisi İsmail Aktaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

KARAMAN'da dün serinlemek için girdiği gölette boğulan lise öğrencisi İsmail Aktaş'ın (15), cenazesi, toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yollarbaşı köyündeki Yollarbaşı Göleti'nde meydana geldi. Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi İsmail Aktaş, 2 arkadaşıyla birlikte köylerindeki gölete gitti. Serinlemek için gölete giren 3 arkadaştan 2'si bir süre sonra sudan çıktı. Aktaş'ın sudan çıkmadığını fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin yaptığı aramada Aktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan Aktaş'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaman Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Aktaş'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün öğlen Yollarbaşı köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazı sonrası Aktaş, gözyaşları içinde köy mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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