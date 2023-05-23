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Karaman'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Karaman'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Güncel Haberler

Karaman'da seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Karaman'da seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu öncesi alınan tedbirler gözden geçirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Ayrancı Kaymakamı Fatih Eroğlu, ilçe kaymakamları, kaymakam adayları, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Güventürk ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

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Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Güncel

Tuncay Akkoyun Yunus Emre Karaman Güncel Haberler

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