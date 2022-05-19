Karaman'da saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu - Haberler

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Karaman'da saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

AA - Kemal Önder Demirkollu - Güncel
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Karaman'da saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Kent genelinde vatandaşlar, saat 19.19'da evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Karaman protokolü de İstiklal Marşı okuma etkinliğine Kemal Kaynaş Stadyumu'ndan iştirak etti.

Etkinliğe, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Kemal Önder Demirkollu - Güncel

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