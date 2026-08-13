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Karaman'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karaman'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

C.H.K. (27) idaresindeki 70 ACD 978 plakalı otomobil, Üniversite Mahallesi Kızılay Caddesi'nde Halil İbrahim Ceylan'ın kullandığı 70 ACB 563 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Ceylan ile motosikletteki 7 yaşındaki oğlu yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Halil İbrahim Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, alkollü olduğu belirlenen sürücü C.H.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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