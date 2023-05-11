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Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Latif E. idaresindeki 70 ED 952 plakalı otomobil, Karaman-Mersin çevre yolu jandarma kavşağında, Sinan B. yönetimindeki 70 ABL 600 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İsmihan B, Hacer ve Remziye E, Ayşe ile Harun B. yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmihan B, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Güncel

Jandarma Karaman Güncel Haberler

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