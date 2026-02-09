Haberler

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Z.D. idaresindeki 01 GS 733 plakalı otomobil, Gevher Hatun Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde J.H. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan eşi S.H. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
