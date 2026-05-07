Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Karaman'da sürücüsünün kontrolündeki otomobil, refüjdeki beton dubalara çarparak devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
H.G. (27) idaresindeki 70 ABM 134 plakalı otomobil, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda refüjdeki beton dubalara çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Melek Sıncar