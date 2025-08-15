Karaman'da Orman Yangını: Ekipler Hızla Müdahale Ediyor

Karaman'ın Ermenek ilçesi Ardıçkaya köyü Yaylacık mevkisinde çıkan orman yangınına çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangının geniş alana yayılmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü'nden helikopter desteği talep edildi.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesi Ardıçkaya köyü Yaylacık mevkisindeki ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ermenek'in Ardıçkaya köyü Yaylacık mevkisinde saat 13.30 sıralarında ormanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın hızla etkisiyle yayıldı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine Karaman ve Ermenek'ten Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile AFAD'a bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlerin hızla geniş alana yayılması nedeniyle de Orman Genel Müdürlüğü'nden 4 adet helikopter desteği istendi. Arazi şartları nedeniyle bölgeye ilk ulaşan ekipler, köylülerle birlikte müdahale etmeye başladı.

