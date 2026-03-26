Karaman'da fidanlar toprakla buluşturuldu
Karaman'da Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gödet Barajı çevresinde yapılan fidan dikiminde, Vali ve diğer yetkililerin katılımıyla toplamda 6 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Merkeze bağlı Dereköy yakınlarındaki Gödet Barajı etrafında düzenlenen etkinlikte, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dağıtılan fidanların dikimi gerçekleştirildi.
Programa, Vali Hayrettin Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO