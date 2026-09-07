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Karaman'da "Okula Uyum Haftası" başladı

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Karaman'da ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik "Okula Uyum Haftası" başladı.

Karaman'da ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik "Okula Uyum Haftası" başladı.

Dr. Sadık Ahmet İlkokulunda öğretmen ve arkadaşlarıyla buluşan öğrenciler, yeni eğitim hayatlarının ilk gününde heyecan yaşadı.

Vali Hayretin Çiçek de öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, onlara başarı diledi.

Öğretmenlerle görüşen Çiçek, yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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