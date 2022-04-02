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Karaman'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

AA - İsmail Aslandağ - Güncel
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Karaman'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

Karaman'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.

Karaman'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.

M.T idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Ahi Osman Mahallesi Yeni Minare Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Afganistan uyruklu Şükrullah Hüseyni'ye çarptı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / İsmail Aslandağ - Güncel

Afganistan, Karaman, Güncel, Haberler

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