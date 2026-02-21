Minibüsün çarptığı yaya 32 metre ileriye fırladı

Haberler

Karaman'da yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı 57 yaşındaki Hasan Yılmaz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARAMAN'da, yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Hasan Yılmaz (57), yaklaşık 32 metre ileriye fırladı. Ağır yaralanan Yılmaz, tedaviye alındı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddeden karşıya geçmek isteyen Hasan Yılmaz'a, Oğuzhan Pınarbaşı yönetimindeki 70 ACB 857 plakalı minibüs çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Yılmaz, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Minibüsün sürücüsü Oğuzhan Pınarbaşı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polislerin yaptığı ölçümde yaralı Yılmaz'ın çarpma noktasından 32 metre ileriye fırladığı kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı





