Karaman'da minibüs ile patpat motoru çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde minibüs ile patpat motorunun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesi Serper mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B.'nin (65) kullandığı patpat motoru, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyerek olay yerinden kaçtığı öne sürülen bir minibüsle çarpıştı. Kaza sonrası yol ortasına devrilen patpat motorunun sürücüsü ile kasasında yolcu olarak bulunan eşi M.B. (54) ve kardeşi C.B. (55) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü K.B., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen diğer yaralıların ise tedavileri sürüyor. Jandarma, kaza sonrası kaçtığı ileri sürülen minibüsün plakası ve sürücüsünü tespit edebilmek için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN