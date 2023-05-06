Karaman'da Marketin Önünde Ölü Bulundu

KARAMAN'da Mehmet Demirörs (70), marketin önüne park ettiği otomobilinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanılmayan Demirörs'ün kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiyle belirlenecek.

Olay, saat 16.40 sıralarında Seki Çeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir marketin önünde meydana geldi. Market çalışanları, uzun süredir dükkanın önünde park halinde bulunan 42 CUH 98 plakalı otomobilin sürücüsünün araç içinde hareketsiz halde olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde adının Mehmet Demirörs olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Demirörs'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanılmayan Demirörs'ün kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiyle belirlenecek.