Karaman'da Kerpiç Evde Yangın: 2 Yaralı
Kazımkarabekir ilçesinde bir kerpiç evde mutfak tüpünden kaynaklanan yangın nedeniyle 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Akarköy'deki kerpiç evde, mutfak tüpünden kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Yaralanan 2 kişi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel