Karaman'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Karaman'da kar etkisini gösterdi.

Gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah yerini kara bıraktı.

Koyunlu, Kuğulu ve Atatürk parkı başta olmak üzere kentin birçok yeri, kar nedeniyle beyaza büründü.

Karayolları ve Karaman Belediyesi ekipleri tuzlama ve küreme çalışması başlattı.

Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.