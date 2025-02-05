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Karaman'da Kar Yağışı Etkili Oldu
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Karaman'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde kara dönüştü. Kenti beyaza bürüyen kar nedeniyle belediye ve karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları başlattı. Trafik ekipleri de sürücülere uyarılarda bulundu.

Karaman'da kar etkisini gösterdi.

Gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah yerini kara bıraktı.

Koyunlu, Kuğulu ve Atatürk parkı başta olmak üzere kentin birçok yeri, kar nedeniyle beyaza büründü.

Karayolları ve Karaman Belediyesi ekipleri tuzlama ve küreme çalışması başlattı.

Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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