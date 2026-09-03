Karaman'da Kapı Düşmesi: Kadın Yaralandı

Karaman'da ayağına bir iş merkezinin yangın çıkış kapısı düşen kadın yaralandı.

Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katındaki yangın çıkış kapısı, henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen kadının ayağına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kapının kadının ayağına düşmesi ve kadının yere oturması yer alıyor.

Kaynak: AA