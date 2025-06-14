Karaman'da Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü kutlandı

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Karaman'da Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Karaman'da Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından, şehit ve gazi derneği üyeleriyle Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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