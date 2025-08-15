Karaman'da Jandarma Asayiş Vakfı Temsilciliği Açıldı

Karaman'da Jandarma Asayiş Vakfı İl Temsilciliği, Vali Mehmet Fatih Çiçekli'nin başkanlığında gerçekleştirilen bir tanıtım toplantısıyla açıldı. Toplantıda vakfın amacı ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Vakfın Karaman İl Temsilciliği Onursal Başkanı Vali Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdürü Mehmet Boyraz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, 11 vakıf üyesi ve 6 İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

Toplantıda, Boyraz tarafından vakfın kuruluş amacı ve faaliyet alanları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Program, Çiçekli'nin vakıf üyelerine üye kimlik kartlarını takdim etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
