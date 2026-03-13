Karaman'da İstiklal Marşı'nın Arapça Okutulmasına Türk Eğitim-Sen'den Tepki, Add'den Suç Duyurusu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 105. yıl dönümünde Karaman 'da düzenlenen etkinlikte marşın ilk iki kıtasının Arapça okunmasını eleştirdi. Geylan, "İşgüzarlığın daniskası" ifadelerini kullanarak, "Hem de Türkçe'nin başkenti Karaman 'da! Karamanoğlu Mehmet Bey'in kemikleri sızlamıştır. İstiklal Marşı, Türk'ün tarihe ve dünyaya özgürlük haykırışıdır. İstiklal Marşımızın, hem de TBMM'de kabul edilişinin yıl dönümünde, resmi dilimizin dışında başka bir dille seslendirilmesi abes bir tutum olmasının yanı sıra şehit ecdada saygısızlık ve milletimizin hissiyatına hakarettir. Milli Eğitim Bakanlığı bu saygısızlık ve işgüzarlığa kayıtsız kalmamalıdır ki bir daha böylesi cüretkarlıklarla karşılaşmayalım" dedi.Atatürkçü Düşünce Derneği de yaptığı yazılı açıklamada, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, "Milli Marşımızın Türkçeden başka bir dilde okutulmasının Anayasamızın 3. ve 174. maddelerini ihlal ettiği ve Cumhuriyet değerlerine açık bir saygısızlık olduğu ortadadır" denildi.Dernek, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu yöneticileri ve öğretmenleri hakkında "Anayasa'yı ihlal", "görevi kötüye kullanma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla kamu davası açılması talebiyle suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Kaynak: ANKA