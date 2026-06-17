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Karaman'da inşattan düşen işçi ağır yaralandı

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Karaman'da bir inşaatta çalışan D.U., üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Karaman'da inşaatın üçüncü katından düşen işçi ağır yaralandı.

Abbas Mahallesi 342. Sokak'taki inşatta çalışan D.U, üçüncü kattan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan D.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
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