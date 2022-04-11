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Karaman'da hava sıcaklığı arttı

AA - İsmail Aslandağ - Güncel
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Karaman'da hava sıcaklığı arttı

Karaman'da hava sıcaklığının artmasıyla ağaçlar çiçek açtı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da hava sıcaklığının artmasıyla ağaçlar çiçek açtı.

İlkbaharla ağaçların çiçek açması güzel manzaraları da beraberinde getirdi. Sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri parklara hücum edip güneşin tadını çıkardı.

Çocuklar bisiklete binip, top oynayarak, eğlenirken, yaşlılar da banklarda oturup güneşin tadını çıkardı.

Sıcak havayı fırsat bilip Aktekke Meydanı'na gelen Furkan Parmaksız, AA muhabirine İlkbaharın gelmesiyle sevinçli olduğunu belirtti.

İlkbaharın kendisinde pozitif duygular hissettirdiğini ifade eden Parmaksız, "Bu mevsimde insanların evde durmaması lazım. Bol bol dışarı çıkıp temiz hava almaları, yürüyüş yapmaları gerekiyor." diye konuştu.

AA / İsmail Aslandağ - Güncel

Karaman, Güncel, Haberler

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