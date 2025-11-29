Karaman'da Fidan Dikim Etkinliği
TEMA Vakfı gönüllüleri ve öğrencilerin katılımıyla Karaman'da fidan dikme etkinliği düzenlendi. Yollarbaşı köyünde 320 fidan toprakla buluşturuldu.
Karaman'da TEMA Vakfı gönüllüleri ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar köy ağaçlandırma sahasında 320 fidanı toprakla buluşturdu.
Bu tür etkinliklerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel