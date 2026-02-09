Haberler

Karaman'da Annesi ile Tartışan Adam Evi Ateşe Verip Kaçtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da annesiyle tartışan Kemal N. (33), evini ateşe vererek kaçtı. Yangın, itfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü; 10 kişi dumandan etkilendi. Kemal N. daha sonra polis tarafından yakalandı.

KARAMAN'da annesi ile tartışan Kemal N. (33), evi ateşe verip kaçtı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, 10 kişi dumandan etkilendi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Üniversite Mahallesi 5'inci Etap TOKİ Konutlar'da meydana geldi. İddiaya göre; Kemal N., annesi ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın ardından anne evden ayrılırken, Kemal N. evi ateşe vererek kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bina sakinlerini tahliye ederken; itfaiye de mahsur kalanları merdivenle kurtardı. Yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, dumandan etkilenen 10 kişi olay yerinde bekletilen ambulanslarda tedavi edildi. Yangının ardından kaçan Kemal N. polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Felaketimiz olur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo

"Felaketimiz olur" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

Ülke şokta! Lağım patladı, kritik isim koltuğu bırakıp kaçtı
Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı
İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

Ülke şokta! Lağım patladı, kritik isim koltuğu bırakıp kaçtı
25. madde mi kullanılacak? Epstein dosyası Trump'ın uykularını kaçırdı

25. madde mi kullanılacak? Trump'ın uykularını kaçıran soru
Bir ayda ikinci alarm! Bakanlık uyardı: Tüketmeyin, iade edin

Bir ayda ikinci alarm! Bakanlık uyardı: Tüketmeyin, iade edin