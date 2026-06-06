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Karaman'da çıkan ev yangınında 2 kişi yaralandı

Karaman'da çıkan ev yangınında 2 kişi yaralandı
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Karaman'da üç katlı bir binanın giriş katındaki evde çıkan yangında M.Y. (26) ve R.Ö. (21) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Karaman'da evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde üç katlı binanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan evdeki M.Y. (26) ile R.Ö. (21) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
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