Karamanlılar Geçim Sıkıntısından Dert Yandı: "Evi Olmayan Adamlar Ortada Kaldı, Bir Evi Olan Yine Bir Kuru Ekmek Buluyor"

(KARAMAN) – Karaman'daki vatandaşlar ekonomik koşullardan dert yandı. Emekli bir vatandaş "Zor geçiniyoruz" derken; emekli bir çiftçi, "Mazot pahalı, gübre pahalı. Çiftçi çok perişan halde" ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İreadesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 95'inci adresi Karaman. Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan Karamanlı emekliler, çiftçiler ve esnaf ekonomik koşullardan ve alım gücündeki düşüşten dert yandı. Bir emekli vatandaş, geçim sıkıntısına dikkati çekerek, "İktidarın değişmesini istiyoruz. Emekliyim. Ne durum olacak? 16 bin lira parayla ne durum olur? Aldığımız bu işte. Zor geçiniyoruz, geçinemiyoruz. Evi olmayan adamlar ortada kaldı. Bir evi olan yine bir kuru ekmek buluyor" dedi.

"Emeklilerin durumu daha zor, alım gücü az"

Karaman'da market işleten bir esnaf ise ramazan ayında alışveriş hareketliliğinin her yıl benzer şekilde değiştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ramazan'da da ihtiyacını yapıyor. Ramazandan önce de güzeldi. Şu anda biraz yavaşladı ama bu her sene aynı oluyor. İnşallah haftaya daha güzel canlanır. Ramazanın ilk haftası güzel iş olur, iki haftası işler durur, son haftası canlanır. Ondan sonra normal rutinde gider. Gramajla da alan var, kovayla da alan var. Milletin bütçesine göre değişiyor. Tabii eski alım gücü yok. Bizim belli başlı üç beş müşterimiz var, onun dışında veresiyemiz yok. ya kredi kartı ya nakit. Çünkü biz de şu anda veresiye hiçbir yerden mal alamıyoruz. Eskiden çek ile çok mal alıyorduk, şimdi çek ile bile mal alamaz olduk. Müşterilerimizin çoğu emekli. Emeklilerin durumu daha zor, alım gücü az. Allah yardımcı olsun. Asgari ücretlilerin de durumu zor ama üst gelir grubunda sıkıntı yok. Onlar istediği ürünü istediği kadar alabiliyor. Emekliler ise kısıtlı alıyor. Açık ürünlerden 50 liralık, 40 liralık, 100 gram, 200 gram isteyenlere veriyoruz."

"Traktörü garaja kapattım, beş senedir çiftçilik yapmıyorum"

Emekli bir çiftçi ise artan girdi maliyetleri nedeniyle çiftçiliği bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçiler perişan durumda. Mazot pahalı, gübre pahalı. Ben Aybastı köyünde oturuyorum. Traktörü garaja kapattım, beş senedir çiftçilik yapmıyorum. Çiftçinin hali çok perişan. Bir sene evvel emekli oldum, o da yetmiyor. Otuz sene vergi ödedim. On bin üç yüz gün prim yapmışım. Üç bin altı yüz gün prim yapan da aynı parayı alıyor, on bin üç yüz gün prim yapan da aynı parayı alıyor. Bu adalet mi? Emekli rezil durumda."

"Millette para yok"

Bir başka vatandaş da Karaman'da ve Türkiye genelinde ekonomik sıkıntı yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

" Karaman'da durumlar kötü. Türkiye'de de kötü. Emeklisi olsun, çiftçisi olsun, çalışanı olsun herkes kötü. Ekonomik açıdan bitik. Millette para yok. Ekmek olmuş 10 lira. Yağ, şeker fiyatları fırlamış. Yağın kilosu 50-60 lira, şeker 40 lira olmuş. Bunları düşündüğün zaman durum çok kötü. Emeklilerin maaşı çok düşük, emeklileri canlandırmaları lazım. Milletvekilleri Karaman'a hiçbir fayda sağlamadı. Karaman şu anda ölü gibi. Piyasayı dolaşın herkes muzdarip. Para dönmüyor, ortada nakit yok."

