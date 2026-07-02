Haberler

Karaman'da polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 580 bin lira ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsü A.G.'ye 580 bin lira idari para cezası kesildi.

Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 580 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ahiosman Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği 70 ABT 061 plakalı motosiklet sürücüsü A.G. (21) kaçmaya başladı.

Şüpheli, Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

Yapılan kontrolde ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, çeşitli trafik ihlallerinden 580 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Melek Sıncar
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Sadece 24 saat kaldı! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı
Fuat Oktay'dan Özel'in Financial Times yazısına tepki: Klasik vesayet özleminin yeni bir tezahürü

Fuat Oktay'dan Özel'in yabancı bir gazeteye yazdığı yazıya sert tepki
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal etti! Gece polis zoruyla dışarı atıldı
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
ABD'de dehşet evi! 4 yıl boyunca 3,5 metrekarede tutulan 16 çocuk kurtarıldı

Polis başka suç için gitti, dehşetle karşılaştı! 3 metrede 16 çocuk
5 yeni iPhone modeli geliyor

5 yeni iPhone modeli geliyor!