Karaman'da polisten kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 580 bin lira ceza kesildi

Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 580 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ahiosman Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği 70 ABT 061 plakalı motosiklet sürücüsü A.G. (21) kaçmaya başladı.

Şüpheli, Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

Yapılan kontrolde ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, çeşitli trafik ihlallerinden 580 bin lira idari para cezası kesildi.