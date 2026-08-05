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Ehliyetsiz sürücüye 304 bin TL ceza

Ehliyetsiz sürücüye 304 bin TL ceza
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Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 304 bin 746 lira ceza uygulandı.

Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 304 bin 746 lira ceza uygulandı.

Yunuskent Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, S.K. (16) idaresindeki 54 ALU 987 plakalı motosikleti durdurmaya çalıştı.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan sürücü, Beyazkent Mahallesi Pir Ahmet Caddesi'nde yakalandı.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye 304 bin 746 lira ceza kesildi, motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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