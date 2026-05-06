Haberler

Karaman'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 390 bin lira ceza kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsüne 390 bin lira ceza uygulandı.

Karaman'da jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsüne 390 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Dereköy yakınlarındaki kontrol noktasında M.Y. idaresindeki 42 AFH 66 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, Valide Sultan Mahallesi Abdulkerim Kılınç Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

Yapılan kontrolde ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 390 bin lira ceza kesildi, araç iki ay trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Melek Sıncar
CHP kurultay davası ertelendi

CHP kurultay davasında yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çakma prenslerin 21 milyon dolarlık saadet zinciri çöktü

Çakma prenslerin saadet zinciri çöktü
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor

Türklerin akın akın gittiği bir ülkeye vize tamamen kalkıyor
Yunan halkı tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdu: Defol git siyonist

Komşuda gerginlik! Tatile gelen İsrail askerlerini böyle kovdular
Çakma prenslerin 21 milyon dolarlık saadet zinciri çöktü

Çakma prenslerin saadet zinciri çöktü
Yıldırımhan dünyada ses getirdi: Türkiye'den gelen cehennem

Gizli silah korkuttu: Türkiye'den gelen cehennem
Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi

Giydiği iddialı kıyafetler başını yaktı