Karaman'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 390 bin lira ceza kesildi

Karaman'da jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsüne 390 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Dereköy yakınlarındaki kontrol noktasında M.Y. idaresindeki 42 AFH 66 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, Valide Sultan Mahallesi Abdulkerim Kılınç Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

Yapılan kontrolde ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 390 bin lira ceza kesildi, araç iki ay trafikten men edildi.