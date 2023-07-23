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Karaman'da Devrilen Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, Mustafa Bakıcı yönetimindeki motosiklet devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Bakıcı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Bakıcı (24) yönetimindeki 70 DU 283 plakalı motosiklet, Karaman-Zengen köy yolunun 7. kilometresinde devrildi.

Ağır yaralanan sürücü Bakıcı, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bakıcı'nın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Güncel

Karaman Güncel Haberler

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