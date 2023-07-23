Karaman'da Devrilen Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, Mustafa Bakıcı yönetimindeki motosiklet devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Bakıcı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.