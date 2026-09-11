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Karaman'da çöp kamyonundan düşen 2 temizlik işçisi yaralandı

Karaman'da çöp kamyonundan düşen 2 temizlik işçisi yaralandı
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Karaman'da çöp kamyonundan düşen 2 temizlik işçisi tedavi altına alındı.

Karaman'da çöp kamyonundan düşen 2 temizlik işçisi tedavi altına alındı.

Ü.K. (36) idaresindeki Karaman Belediyesine ait 70 AG 686 plakalı çöp kamyonu, kasisten geçerken kamyonun arkasında bulunan temizlik işçileri M.Ş. (37) ile F.T. (28) düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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