Karaman'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Karaman'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

S.B. idaresindeki 70 ACK 229 plakalı otomobil, Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, N.K. yönetimindeki 70 ACR 072 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü S.B. ile araçtaki Ş.B, E.Z.B. (14) ve E.Z.B. (10) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerce yapılan kontrolde cip sürücüsü N.K'nin ehliyetsiz ve 1,02 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında ehliyetine 5 yıl süreyle el konulan sürücüye 49 bin 593 lira idari para cezası uygulandı.