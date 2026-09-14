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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı

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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Eylül'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 641 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, havalı tabanca, 13 fişek,100 bin dolu makaron ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA
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