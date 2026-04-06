Karaman'da 64 Suçlu Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 64 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Mart-5 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 26 bin 286 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 17'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 26 kesici-delici alet, 538 fişek,16 bin 880 dolu makaron, 249 sentetik ecza, 70 kilogram kıyılmış tütün, 7 elektronik sigara, 20 kaçak sigara, 59 tarihi eser niteliğinde obje, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
