Karaman'da 58 aranan şahıs yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 58 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Temmuz- 2 Ağustos'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 19 bin 69 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 19'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kesici-delici alet, 11 tabanca mermisi, 21 litre kaçak içki, 10 litre etil alkol, 8 kilogram kaçak tütün, 7 elektronik sigara, kenevir bitkisi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA