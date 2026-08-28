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Karaman'da 34 Aranan Şahıs Yakalandı

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Karaman'da 21-27 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda 18 bin 40 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 34 kişi gözaltına alındı. 3 kişi tutuklandı, 26 kök kenevir, kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Ağustos'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 40 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 34 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 26 kök kenevir bitkisi, 160 paket kaçak sigara, 30 litre etil alkol, 39 litre kaçak içki ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirdi.

Kaynak: AA
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