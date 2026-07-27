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Karaman'da 14 Aranan Şahıs Yakalandı

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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Temmuz'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 641 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 6 kesici-delici alet, 13 bin dolu makaron, 198 bin boş makaron, 15 kilogram nargile tütünü ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA
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