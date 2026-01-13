Karaman'ın Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
Karaman'ın Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde buzlanma ve don riski nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, bu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
Karaman'ın Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde beklenen buzlanma ve don riski nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, her iki ilçede kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel